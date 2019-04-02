Вслед за Россией с фейками решили бороться в Сингапуре

Власти Сингапура намерены принять закон о фейковых новостях, который позволит чиновникам удалять статьи, которые сочтут дезинформацией. Об этом пишет The Guardian.
СМИ должны будут оперативно исправлять материалы, основанные на фейках, сигнализировать об исправлениях и размещать предупреждения для читателей о том, что по теме, раскрываемой в материале, в сети публикуются фейки.
Премьер-министр страны Ли Сяньлун заявил, что закон решит актуальную для страны проблему дезинформации в интернете. К такому выводу ранее пришли в парламентском комитете, где в 2018 году обсуждалась проблема фейковых новостей. Комитет постановил, что государство подверглось «враждебной информационной кампании».
Под действие закона могут попасть Facebook, Google, Twitter и другие международные технологические компании, имеющие представительства в Сингапуре. В случае, если эти платформы не станут вовремя удалять фейки, они будут вынуждены платить миллионные штрафы.
Как отмечает The Guardian, правительство города-государства и без того «жестко контролируют СМИ». Местный журналистка и активистка Кирстен Хэн (Kirsten Han) опасается, что благодаря нечеткости формулировки «фейковые новости» власти под прикрытием борьбы с дезинформацией смогут удалять неугодные им материалы.
Сингапур занимает 151 место из 180 в рейтинге свободы прессы от «Репортеров без границ». Россия в этом списке располагается на 148 позиции.
В России закон о фейковых новостях принят в марте. Согласно нему, ресурсам, искажающим факты, грозят штрафы и блокировка.