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Власти Подмосковья анонсировали создание центра «альтернативной энергетики»

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В Министерстве инвестиций и инноваций Московской области сформирована рабочая группа по подготовке заявки по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) в Черноголовке, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 апреля.

«Мы сейчас ведем работу над подготовкой консолидированной заявки от Московской области на создание и развитие НОЦ для участия в конкурсном отборе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Очень рассчитываем, что наша заявка получит поддержку», —сказал он.

Хромов добавил, что специализацией будущего НОЦ в Черноголовке может стать «альтернативная энергетика».

5 апреля молодых подмосковных ученых наградили премиями губернатора. Лауреатами стали девять ученых и шесть авторских коллективов. Тогда же Хромов рассказал, что несколько местных наукоградов примут участие в конкурсах по созданию базы научно-образовательных центров, предусмотренных нацпроектом.

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