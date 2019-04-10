Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах

Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Разработанные правительством поправки будут внесены в статью 138.1 Уголовного кодекса России и статью 20.23 Кодекса об административных правонарушениях.

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Как отмечается в одном из проектов, средствами для получения информации являются приборы, устройства и программное обеспечение независимо от вида и характеристик, которые обладают функциями тайного получения информации и доступа к ней. В настоящее время за производство таких средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

При обсуждении законопроекта заместитель директора ФСБ России Александр Купряжкин отметил, что авторучка с камерой будет считаться спецсредством в случае осуществления ею скрытой съемки, передает ТАСС. По словам Купряжкина, если ручка будет использоваться для записи видео как бытовой прибор, ее обладатель не понесет уголовной ответственности. Но в случае если с помощью нее он будет негласно собирать информацию, его действия попадут под статью 137 УК о нарушении неприкосновенности частной жизни.

То же касается, к примеру, мобильного телефона: запись собеседника без предупреждения также может попасть под статью 137 УК. Поскольку телефон относится к бытовым приборам, статья 138 УК о нарушении тайны переписки, переговоров и сообщений действия не имеет.

Как подчеркнул замдиректора ФСБ, законопроектом устанавливается единое значение термина специальных техсредств. Они не имеют свободного оборота и не могут быть обычным бытовым прибором, в то время как бытовой прибор не может быть спецсредством, только если он умышленно не наделен свойствами для скрытого получения информации.

В декабре прошлого года Верховный суд разъяснил, что никто не может быть привлечен к ответственности за приобретение техники для негласного слежения в целях обеспечения личной и семейной безопасности, а также для контроля за своими животными.

Шпионской техникой суд предложил считать только такую, которая была специальными образом запрограммирована, усовершенствована или другим образом изменена с целью скрытого сбора информации.

В декабре 2017 года Генпрокуратура занялась проверкой всех дел, связанных с оборотом подобных спецсредств, после того, как на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о судьбе фермера, обвиненного в приобретении шпионской техники для слежки за своими коровами.

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