ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь. Об этом изданию 74.ru сообщил отец задержанного Сергей Абаев.

Он рассказал, что его 30-летнего сына Вадима задержали в конце марта, при обыске у него нашли наркотики, и поместили в СИЗО. По мнению Абаева, запрещенные вещества могли подкинуть.

По информации издания, теперь челябинские правоохранительные органы разыскивают брата одного из погибших, молодого человека по имени Арсен. В начале апреля в селе под Магнитогорском, где живет его мать, провели рейд по проверке документов среди мигрантов.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря прошлого года, погибли 39 человек. 1 января в городе сгорела маршрутка, в ней погибли три человека. 18 января запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме и маршрутке. В ФСБ заявление боевиков расценили как вброс, а следствие отвергло версию теракта.

Основной версией причины обрушения подъезда дома назвали взрыв бытового газа. По данным следователей, на месте происшествия не было следов взрывчатых веществ или их компонентов.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!