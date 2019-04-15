Камерунская футболистка по имени Татьяна забила в девятку в падении через себя

Футболистка красноярского «Енисея» Татьяна Эводо Экого забила гол в падении через себя в матче женского чемпионата России против «Чертаново». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте клуба.

Спортсменка из Камеруна отличилась на 23-й минуте встречи. После подачи с правого фланга Эводо сумела оторваться от соперницы и ударом через себя отправила мяч в девятку ворот «Чертаново». Этот гол оказался единственным в матче.

Для Эводо этот матч был вторым в составе «Енисея». Она перешла в клуб весной 2019-го, до этого поиграв за ряд африканских клубов.

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