Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Российский нападающий Артем Лукоянов, выступающий за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс», вышел на поле в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте клуба КХЛ.

35-летний Лукоянов вышел на замену в составе «Камаза» в матче 20-го тура ПФЛ против «Уфы-2». Хоккеист появился на поле на 85-й минуте встречи. Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0.

— ХК Ак Барс (@hcakbars) 21 апреля 2019, 12:49

В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач. Для россиянина это лучший результат в карьере. Форвард защищает цвета «Ак Барса» с 2011 года.

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