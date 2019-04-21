Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео

Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России. Конфликт начался на поле, а затем перешел к скамейке запасных. Видеозапись случившегося появилась на YouTube.

Потасовка произошла в конце второго тайма, передает «Спорт-Экспресс». Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, повредивший голеностоп, лег на траву в своей штрафной зоне, после чего капитан «Краснодара» Александр Мартынович стал придираться к нему. Питерцы поспешили на помощь одноклубнику, и между игроками началась стычка.

Судьи вскоре успокоили футболистов, а Оздоева заменили на Александра Анюкова.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».

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