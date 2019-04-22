В UFC отреагировали на критику Нурмагомедова

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу ответил на критику со стороны российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова относительно освещения боев в России. Его слова приводит MMA Junkie.

«Боюсь, вынужден не согласиться с Хабибом. Всего десять месяцев назад мы открыли офис в России. И уже тогда смогли провести ивент в "Олимпийском" и собрать 23 тысячи человек. В Санкт-Петербурге на бои пришли примерно 15 тысяч фанатов», — отметил Шоу. По его словам, у организации получается открыть широкой публике бойцов не только из России, но и из других стран СНГ.

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18 апреля Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, критично отозвался о том, как промоушен продвигает турниры в России. «Я считаю, UFC должен проводить другую политику, нужно больше внимания уделять нашим бойцам», — заявил Нурмагомедов.

UFC провел два турнира в России. Дважды в главном поединке вечера в октагон выходил 41-летний Алексей Олейник. В московском турнире тяжеловесу удалось одолеть новозеландца Марка Ханта. 20 апреля Олейник уступил голландскому бойцу Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.

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