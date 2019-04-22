Нокаутированный на UFC в Петербурге россиянин Олейник захотел реванша

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник настроен провести второй поединок против голландца Алистара Оверима. Его слова приводит «Р-Спорт».

41-летний Олейник отметил, что готов взять реванш у голландского бойца. Однако он подчеркнул, что для этого потребуется одержать «минимум одну победу». Россиянин также рассказал о своем состоянии — серьезных травм после поражения от Оверима у него не обнаружили.

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20 апреля Олейник уступил в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Оверим одержал победу нокаутом за 15 секунд до конца первого раунда. Для голландца это второй подряд успех в поединке с представителем России. До этого он победил дебютанта UFC Александра Павловича.

Олейник возглавлял первый в истории турнир UFC в России, который прошел в сентябре 2018-го на стадионе «Олимпийский». Тогда россиянин одолел новозеландца Марка Ханта и записал на свой счет 45-ю победу болевым или удушающим приемом. Всего в активе Олейника 57 побед в MMA — он выступает в этом виде спорта с 1996 года. Российский боец уступил 12 раз в карьере.

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