Футболист обманул вратаря крайне слабым ударом с пенальти

Полузащитник австралийского «Брисбен Роар» Эрик Ботеак отличился в матче чемпионата против «Аделаиды Юнайтед», реализовав пенальти в уникальном стиле. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте турнира.
Футболисты «Брисбена» получили право на пенальти на 59-й минуте встречи. К мячу подошел Ботеак. Игрок взял длинный разбег, и вратарь гостей поверил, что тот нанесет сильный удар в угол. Вместо этого полузащитник слабо покатил мяч по центру и забил.
Действие Ботеака не помогло «Брисбену» победить — команда уступила со счетом 3:5.
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