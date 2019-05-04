Небензя попел в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя исполнил песню «На побывку едет молодой моряк» в рамках проекта «Песни Победы», показанного во Всемирной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

После показа документального фильма о гастролях «Хора Турецкого» с военными песнями, певицы арт-группы «Сопрано» устроили импровизированное представление, в ходе которого пригласили выступить и российского дипломата.

После концерта Небензя назвал этот проект «культурной дипломатией без границ». «Это не просто стихи и музыка. Это символ, который наши народы пронесли через страшные годы войны, ставший для них источником силы и мужества», — говорится в его заявлении на сайте постпредства.

«Песни Победы» — проект коллектива «Хор Турецкого», реализованный при поддержке МИД России, Министерства Культуры и Правительства Москвы. Как поясняют авторы шоу, в его основе — исполнение патриотичных песен и композиций, имеющих универсальное культурное значение для представителей различных народов и государств. Цель акции: сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой войны через музыку.

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