Российский хоккеист описал встречу с «веселым» Трампом

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов рассказал, как команда встретилась с президентом США Дональдом Трампом после победы в Кубке Стэнли в 2018 году. Слова спортсмена приводит Sport24.

Посещение Овального кабинета Орлов назвал незабываемым опытом. По его мнению, сам факт приема в Белом доме говорит о том, что «Вашингтон» в прошлом сезоне «сделал большое дело». Также защитник описал американского президента: «У него есть своя энергетика, он достаточно веселый человек». По воспоминанию Орлова, встреча с Трампом прошла в «легкой атмосфере».

В нынешнем сезоне «Кэпиталс» не сумели защитить титул. В апреле команда проиграла «Каролине Харрикейнс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. Общий счет в серии — 3:4.

После этого Орлов вместе с партнерами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым отправился в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии. Турнир пройдет с 10 по 26 мая. На групповом этапе россияне сыграют с командами Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.

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