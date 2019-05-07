Чемпион мира по хоккею покончил с собой

Чемпион мира в составе сборной Чехии по хоккею Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

По информации издания sport.cz, Свобода покончил с собой. Отмечается, что на место происшествия была вызвана полиция. Представители правоохранительных органов исключили, что в смерти мог быть виноват посторонний человек. Обстоятельства случившегося выясняются.

Свобода известен своими выступлениями за российские клубы. Он провел сезон-2005/2006 в составе тольяттинской «Лады», сезон-2008/2009 — в омском «Авангарде». Хоккеист завершил карьеру после сезона-2016/17, который он провел в казахстанском «Бейбарысе».

Вратарь выступал за сборную Чехии с 2001-го по 2008 год, сыграв 32 матча за национальную команду. Он стал победителем чемпионата мира 2005 года, а через год — серебряным призером мирового первенства.

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