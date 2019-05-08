Российский боец UFC раскрыл гонорар за бой в России

Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью YouTube-каналу Sport24 раскрыл гонорар за бой с голландцем Алистером Оверимом в Санкт-Петербурге.

Олейник опроверг информацию СМИ о сумме в 40 тысяч долларов, сказав, что такие деньги он получал при прошлом контракте. Он заявил, что заработал за поединок более 100 тысяч долларов, отметив, что не может разглашать полную информацию.

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Боец также назвал причину поражения Овериму. «Для борьбы не было сил. Я быстро устал, так как вышел на коротком уведомлении. Да и забороть Оверима очень сложно», — добавил он.

Поединок между Олейником и Оверимом состоялся 20 апреля. Голландец одержал победу нокаутом за 15 секунд до конца первого раунда. Для него победа стала второй подряд в поединке с представителями России. До этого он победил дебютанта UFC Александра Павловича.

Олейник до этого участвовал в первом в истории турнире UFC в России, который прошел в сентябре 2018-го на стадионе «Олимпийский». Тогда он одолел новозеландца Марка Ханта. Всего в активе Олейника 57 побед и 12 поражений в MMA.

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