Луис Суарес ляжет под нож

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенесет артроскопическую операцию. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Футболисту было диагностировано повреждение мениска на правом колене. О том, каким будет процесс восстановления и когда уругваец сможет вернуться на поле, будет известно после операции.
В последний раз Суарес выходил на поле в составе «Барселоны» 7 мая в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Его команда проиграла со счетом 0:4 и вылетела из турнира. После поединка форвард сравнил своих партнеров с детьми из-за нелепого четвертого гола.
Всего форвард сыграл в 41 матче за «Барселону» в этом сезоне и забил 25 голов. Каталонский клуб выиграл чемпионат Испании.
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