Шнуров раскритиковал россиян за внимание к конкурсу «Голос. Дети»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров призвал россиян быть «спокойнее» по отношению к результатам телеконкурса «Голос. Дети». Высказывание музыканта приводит ТАСС.

«Подобным конфликтам уделяется слишком много внимания», — заявил Шнуров, заметив, что происходящее на экране является шоу. «Вы чего? Поспокойнее надо быть», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что отец победительницы конкурса Микеллы Абрамовой бизнесмен Ян Абрамов потребовал скрыть результаты экспертизы финального голосования. Семья Абрамовых опровергла эту информацию, а представители Первого канала не подтвердили ее.

Финал шоу «Голос. Дети» транслировался на Первом канале 26 апреля. Победительницей конкурса была признана дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако многие зрители раскритиковали результаты голосования, назвав его сфальсифицированным. Первый канал привлек к проверке голосования компанию Group-IB, занимающуюся расследованием киберпреступлений. По данным «Ленты.ру», сотрудники выяснили, что несколько регионов России проявили аномальную активность в голосовании.

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