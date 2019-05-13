Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 13 мая.

«Эти вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств, и в первую очередь это, конечно, Минтранс России», — напомнил он.

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8 мая официальный представитель Кремля уже отмечал, что решение о приостановке эксплуатации суперджетов могут принять только компетентные авиационные органы. Так он прокомментировал сбор подписей под соответствующей инициативой после катастрофы в Шереметьево.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в аэропорту отправления из-за отказа автоматики. Из-за возгорания хвостовой части воздушного судна сразу после приземления погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.

После авиакатастрофы компания «Ямал», имеющая в парке 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов приобрести суперджеты у произовдителя — компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

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