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В Москве выступит группа Wildways

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В Москве выступит российская метал-группа Wildways. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт, на котором музыканты презентуют свой новый альбом «Нью Скул», состоится 18 мая на площадке «Главклуб Green Concert». «Нью Скул» вышел 15 марта, но уже в феврале 2019 года в сети был опубликован клип на композицию «БабкиБабкиБабки».

В 2016 году Wildways выпустили пластинку Into The Wild, занимавшую лидирующие позиции в чартах iTunes, а клип на один из треков из этого альбома Faka Faka Yeah собрал больше миллиона просмотров на YouTube. После удачного запуска альбома артисты отправились в турне по России, Украине и Белоруссии, а затем выпустили документальный фильм, посвященный прошедшим выступлениям.

Коллектив был образован в 2009 году в Брянске, но изначально назывался Sarah Where Is My Tea. В 2014 году музыканты решили переименовать группу. За свою карьеру Wildways выступали на одной сцене с такими исполнителями, как Asking Alexandria, Adept, Blessthefall, Eskimo Callboy, The GhostInside.

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