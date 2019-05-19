Действующий президент Украины Петр Порошенко учредил День отца. Об этом сказано на сайте главы государства.

Согласно документу, новый праздник будет отмечаться в стране ежегодно в третье воскресенье июня. Указ вступил в силу со дня публикации, 18 мая.

«[Праздник] установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей», — говорится в указе.

Вопрос об учреждении в стране нового праздника обсуждался с 2006 года. В 2013-м правительство Украины поддержало идею учредить в стране День отца, с которой выступило министерство социальной политики. Тогда предлагалось отмечать его каждое третье воскресенье сентября, однако решение так и не было принято.

День матери отмечается на Украине во второе воскресенье мая. Он был учрежден указом президента Леонидом Кучмой в 1999 году.

День отца широко празднуется по всему миру (как правило, в третье воскресенье июня). В США он стал общенациональным еще в 1966 году. В России этот праздник отмечается сравнительно недавно и официального статуса пока не получил.

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