Дебют бывшего бойца UFC в Азии стоил ему многочасовой операции на лице

Американский боец смешанного стиля (MMA) Сейдж Норткатт прокомментировал свое состояние после поражения против бразильца Космо Алесандре на турнире One Championship: Enter the Dragon. Видео боя опубликовано на YouTube-канале организации.

23-летний американец сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в результате нокаута у него диагностировали множественные трещины костей лица, в том числе и перелом орбитальной кости. Бойцу потребовалась девятичасовая операция.

Выступление на One Championship: Enter the Dragon стало дебютом Норткатта в промоушене. До этого он дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поражение от Алесандре стало третьим в его карьере. В активе Норткатта десять побед в MMA.

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