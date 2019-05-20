Сборная России стала первой в общекомандном зачете на чемпионате Европы по самбо

Сборная России по самбо стала первой в общекомандном зачете чемпионата Европы по самбо, проходившем в испанском Хихоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования, генеральным спонсором которых стала компания «Роснефть», проходили с 17 по 19 мая. Российские спортсмены завоевали 22 медали, из них 16 золотых, четыре серебряных и две бронзовых. Второе место заняли украинцы, в активе которых 20 медалей (четыре золота, шесть серебряных наград и 10 бронзовых). Третье место с семью медалями заняли спортсмены из Грузии (три золотых, две серебряных, две бронзовых).

В ноябре 2018-го Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал самбо олимпийским видом спорта. Этот статус позволит единоборству в будущем войти в программу Олимпийских игр. Кроме того, теперь МОК будет финансировать данный вид спорта.

В 2018 году самбо отмечает 80-летие. Самбо — вид спортивного единоборства в куртках. Впервые о планах сделать его олимпийской дисциплиной было объявлено еще в 2009 году.

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