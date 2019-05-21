ГИБДД открыла дело в отношении Загитовой

Управление ГИБДД по Удмуртии рассмотрит нарушение правил дорожного движения российской фигуристкой Алиной Загитовой. Об этом сообщили в эфире канала «Вести. Удмуртия» (запись доступна на YouTube).

Отмечается, что дело в отношении спортсменки было возбуждено после публикации в соцсетях видео, запечатлевшего ее за рулем внедорожника.

1 мая в Instagram-аккаунте фигуристки появился видеоролик, где видно, что фигуристка управляет автомобилем, не используя ремень безопасности. Кроме того, на момент публикации видео Алине исполнилось всего 16 лет.

Согласно законодательству, несовершеннолетним запрещено управлять транспортным средством. Загитовой грозит штраф от 5 до 12 тысяч рублей.

Загитова — олимпийская чемпионка, победительница чемпионата мира и Европы, занимает первое место рейтинга в женском одиночном катании Международного союза конькобежцев.

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