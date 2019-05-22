МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал оставить бокс в программе Игр-2020. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что исполком отправил предстоящей сессии МОК рекомендацию оставить бокс в программе, но при этом лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) официального признания. По словам президента МОК Томаса Баха, это решение было принято в интересах спортсменов, мечтающих выступить на Олимпиаде.

Вместо AIBA организацией боксерского турнира на Играх в Токио займется сам МОК. Для этого была создана специальная рабочая группа.

О возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр Бах говорил в феврале 2018 года. AIBA в течение нескольких лет испытывает финансовые трудности. Помимо этого, у МОК возникли вопросы к руководству федерации, глава которой Гафур Рахимов пришел к власти после ряда перестановок. Планы по проведению боксерского турнира были заморожены в ноябре того же года после начала расследования в отношении AIBA. Позднее Рахимов временно покинул свой пост, его сменил марокканец Мохаммед Мустасан.

Бокс входит в программу Олимпиад с 1904 года. До Игр в Рио-де-Жанейро в соревнованиях разрешалось участвовать только спортсменам-любителям, с 2016-го в борьбу за олимпийские медали вступили профессионалы.

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