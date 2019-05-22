«Локомотив» выиграл Кубок России

Московский «Локомотив» обыграл «Урал» из Екатеринбурга в финале Кубка России. Текстовая трансляция встречи велась на «Ленте.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 27-й минуте.

«Локомотив» в десятый раз в истории выиграл Кубок СССР/России. Также на счету команды три победы в национальном чемпионате, последняя из которых была в прошлом сезоне. В нынешнем же сезоне железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, а золотые медали себе обеспечил «Зенит».

Два года назад «Локомотив» и «Урал» встретились в финале Кубка, и победу также праздновал «Локомотив» — 2:0. В концовке того матча между футболистами обеих команд возникла массовая драка, в результате красную карточку получили четыре футболиста.

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