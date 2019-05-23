Выбранные подмосковными жителями дороги начали ремонтировать

Ремонт дорог начался в 14 муниципалитетах Подмосковья, конкретные участки выбрали жители на портале «Добродел», сообщил региональный министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 мая.

«Дорожные службы укладывают асфальтобетонное покрытие на двух региональных и 24 муниципальных участках дорог», — сказал Гержик.

Всего до конца года по просьбам жителей отремонтируют более 600 автомобильных дорог протяженностью 700 километров.

Ранее сообщалось, что на обновление дорожного покрытия выделено 22 миллиарда рублей. В свою очередь, губернатор Андрей Воробьев на этой неделе призвал обратить внимание на проблему ям на дорогах. По его словам, нужно этот вопрос решить в ближайшее время. В целом ремонт дорог в регионе он оценивает положительно.