Менеджер вспомнил о реакции Нурмагомедова во время нападения Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, раскрыл подробности нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами. Его слова приводит BJPenn.com

Абдель-Азиз рассказал, что хотел выпрыгнуть из автобуса, когда ирландец с товарищами атаковал его. Он отметил, что Нурмагомедов в это время сидел и улыбался. «Хабиб сказал мне: "Эй, расслабься. Если бы это были гангстеры, они бы не принесли с собой видеокамеры», — вспомнил менеджер бойца.

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По словам Абдель-Азиза, у друзей Макгрегора в руках действительно были камеры. «Хабиб не встал. Он улыбался. Когда все это происходило, он не поднялся ни разу», — подытожил он.

Инцидент произошел в апреле 2018 года у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. Макгрегор бросил в автобус тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. В результате пострадали два бойца UFC. Ирландец после этого добровольно явился в полицейский участок.

Макгрегор имеет в активе 21 победу. Боец четыре раза уступал в MMA. Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 27 успешных поединков.

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