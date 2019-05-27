Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о конфликте между российскими хоккеистами и болельщиками. Его слова приводит Sport24.

«Оказывается, болельщики у нас плохие. Это нормально вообще? Не себя обвиняют, что хреново играли, а болельщиков, что они не умеют болеть! Еще и жены начали выступать, это же вообще кошмар!» — заявил Кожевников. По его мнению, с переездом в США у игроков изменилось представление о жизни.

Материалы по теме Заглохла Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ

Олимпийский чемпион посчитал, что российскому хоккею не стоило идти по принципу Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Там жизнь другая. Надо разбираться, хотели сейчас выиграть и рот всем закрыть, но опять не получилось!» — отметил он.

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии.

Российская команда подверглась критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира. В ответ на это нападающий Александр Овечкин заявил, что так говорят люди, которые никогда не играли в хоккей. А его жена Анастасия Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков клубов НХЛ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!