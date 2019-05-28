Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал «козлищами» противников строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге. Об этом он заявил в эфире программы «Полный контакт», запись которой опубликована на сайте радиостанции «Вести FM»

Говоря о конфликте вокруг строительства храма, Соловьев заявил, что в Екатеринбурге есть бесы, которые «выползают из всех щелей». «Бесовское толкает людей на то, чтобы вскрывать себе кровеносные сосуды и писать кровью что-то, да? „Защитим“. Поэтому задача наша какая? Очень простая: отделить козлищ от агнцев. Чтобы те, которые хотят мирно защищать свои интересы, не оказались совращены бесами, кидающими камни в полицию, бутылки с кислотой, прыскающие в них баллончиками со слезоточивым газом и скачущие с криком „Кто не скачет, тот за храм“», — сказал журналист.

Также Соловьев обвинил местные элиты во «втягивании многих людей в блуд». По его мнению, конфликт вокруг строительства храма произошел из-за того, что некие «мерзавцы» используют в своих политических целях искреннее желание людей спасти сквер. «Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Те, кто кричат „Сегодня — забор, завтра — Путин“, — козлища. Повторюсь, надо отделять одних от других», — добавил Соловьев.

16 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» впервые назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. После этого активист Антон Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и выдать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща». 25 мая Соловьев рассказал о встрече с активистом в столице. По словам журналиста, встреча прошла спокойно, рукоприкладства не было.

13 мая в Екатеринбурге начался стихийный митинг против возведения храма на месте сквера. Активисты требовали сохранения зеленой зоны в центре города. Позже президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди екатеринбуржцев. В результате 74 процента опрошенных выступили против строительства объекта.

После публикации итогов опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал исключить сквер из списка возможных мест для возведения объекта. В ответ Соловьев заявил, что проведение опроса среди жителей может привести к неприятным последствиям для всей России.

Собор Святой Великомученицы Екатерины планируется возвести к 2023 году, к празднованию 300-летию Екатеринбурга. Из-за возмущения местных жителей работы неоднократно переносились.

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