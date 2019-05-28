Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Российские хоккеисты сыграют в группе В с командами Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в швейцарском Цюрихе на стадионе «Халленштадион». В группу А попали сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Команды этой группы сыграют на новой арене в Лозанне.

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Чемпионат мира пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая 2020 года.

На прошедшем в Словакии мировом первенстве российские хоккеисты заняли третье место. В матче за бронзовые медали команда одержала победу над чехами по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале канадцев.

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