Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Российские хоккеисты сыграют в группе В с командами Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в швейцарском Цюрихе на стадионе «Халленштадион». В группу А попали сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Команды этой группы сыграют на новой арене в Лозанне.
Чемпионат мира пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая 2020 года.
На прошедшем в Словакии мировом первенстве российские хоккеисты заняли третье место. В матче за бронзовые медали команда одержала победу над чехами по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале канадцев.