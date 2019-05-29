В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины пришли к выводу о незаконности действий вооруженных сил страны в Донбассе. Об этом во время пресс-конференции на тему «Так кто же сдал наш Крым?» в агентстве «Интерфакс-Украина» рассказал юрист Олег Животов.

Заключение экспертов, как уточняет Животов, опирается на семнадцатую статью украинской конституции, согласно которой ВСУ могут быть задействованы только для отражения внешней агрессии, а их использование в каком-либо конфликте внутри страны считается противоправным.

Как утверждает юрист, соответствующее заключение подготовлено экспертами Генпрокуратуры в рамках дела экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, адвокатом которого выступает Животов. Экспертиза носит статус процессуального документа, ее отмена или отзыв уже невозможны. Юрист также уточнил, что в истории Украины такое происходит впервые. «То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», — резюмировал Животов.

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Замана был задержан в феврале 2019 года. Ему предъявили обвинения в «подготовке аннексии» Крыма и подрыве боеспособности армии страны. Как утверждал главный военный прокурор Анатолий Матиос, в результате действий Заманы украинская армия сократилась до менее чем 200 тысяч человек.

Сам Замана утверждает, что ВСУ под его командованием начали операцию по разблокированию Крыма 1 марта 2014 года, однако по приказу властей прекратили ее в тот же день.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. После государственного переворота и свержения власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года он был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны, однако проработал на этой должности меньше недели. Генерал-полковник также привлекался в качестве свидетеля со стороны обвинения по делу против Януковича, которого украинский суд обвинил в госизмене.

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