Футболистка ЦСКА вынесла травмированную партнершу на руках

Вратарь женского ЦСКА Эльвира Тодуа на руках вынесла защитника Ксению Коваленко во время матча женского чемпионата России против «Торпедо». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте национальной сборной.
В компенсированное время Коваленко получила травму, из-за чего не смогла самостоятельно покинуть поле. Тодуа сначала попыталась помочь ей уйти, однако затем взяла ее на руки и утащила за боковую линию, где защитнику оказали помощь врачи.
Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 4:0.
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