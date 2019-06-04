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Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

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Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

По его словам, Роскомнадзор принял такое решение по требованию Генпрокуратуры, которая признала указанные материалы «недостоверной общественно значимой информацией, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности».

«Роскомнадзор в соответствии с этим требованием вносит данные ссылки и их копии в реестр и направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам», — описал дальнейшие действия ведомства пресс-секретарь. Он также добавил, что Генпрокуратура также требует ограничить доступ к копиям этих сообщений в социальных сетях.

Ранее об общественной опасности некоторых постов о взрывах в Дзержинске заявил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих, по его мнению, недостоверную информацию о серии взрывов в городе. Малькевич имел в виду публикации, в которых речь шла о выбросах яда, эвакуации и минах на улицах.

Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. Пострадали 116 человек. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила.

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