Напавший с топором на мэрию Южно-Сахалинска пытался уплыть на плоту в Японию

Житель Холмска Александр Коновалов, напавший с ножом и топором на сотрудника администрации Южно-Сахалинска, в 2018 году пытался на самодельном плоту уплыть в Японию. Об этом РИА Новости рассказал знакомый мужчины.

По словам собеседника агентства, в прошлом году его товарищ пробовал пересечь российско-японскую границу и попал во все новостные ленты. Сахалинские пограничники задержали Коновалова в нескольких километрах от берега и отбуксировали его плавсредство к суше. Он прошел психологическую экспертизу и был оштрафован за нарушение пограничного режима.

3 июня житель Холмска пришел без записи на прием к главе администрации Южно-Сахалинска, и его не пустили. Тогда он напал на первого встречного, который оказался сотрудником департамента землепользования, и нанес ему несколько ударов холодным оружием. Мужчин попытались разнять работники мэрии.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. Против 31-летнего Коновалова заведено уголовное дело о покушении на убийство.

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