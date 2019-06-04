Вакарчук потребовал от Зеленского принять закон об отношениях с Россией

Лидер музкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сформулировать четкую политику в отношении России. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Вакарчука, президент и парламент должны принять закон, который регулировал бы все российско-украинские отношения. При этом, по его словам, текст этого закона должен исходить из того, что Россия — «страна-агрессор».

Необходимость этих действий Вакарчук объясняет существованием двойных стандартов в двусторонних отношениях. «Мы не понимаем — торговать можно или нет с Россией, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо — и это вопрос не просто общественной дискуссии», — отметил музыкант. По его мнению, чтобы преодолеть эту ситуацию, президент и парламент должны взять на себя ответственность.

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Ранее Вакарчук заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе можно прекратить, создав на Украине «сказку», в которую жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик захотелось бы вернуться. О новых подходах в решении донбасской проблемы рассказывал и Зеленский. Не раскрывая подробности своих планов, он пообещал не торговать «территорией и суверенитетом Украины».

16 мая Вакарчук объявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Согласно данным последних социологических опросов, его партия не проходит в парламент, набирая лишь 2,5 процента голосов избирателей.

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