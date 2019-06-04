Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он рассказал в шоу журналиста Ариеля Хельвани ESPN MMA на YouTube.

34-летний спортсмен отметил, что ему нет необходимости доказывать что-то поединками с другими бойцами дивизиона. Он добавил, что «побил каждого» в том числе и действующего чемпиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я уже огрел его пощечиной, побил Конора Макгрегора до него, быстрее и с большей легкостью. А теперь он этот факт вроде как игнорирует», — заявил Диас, имея в виду эпизод с потасовкой с командой Нурмагомедова в одном из отелей Лас-Вегаса в 2015-м. Американец также вспомнил обстоятельства того конфликта. По его словам, россиян было 15 человек, в то время как в компании Диаса был бразильский боец Крон Грейси.

Диас известен по выступлениям в UFC, Strikeforce и Pancrase. Он побеждал таких бойцов, как Макгрегор и американец Дональд Серроне. На счету Диаса 19 побед и 11 поражений.

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