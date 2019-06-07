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Описана судьба России во время климатической катастрофы

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Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи рассмотрели два сценария изменения климата — умеренный RCP 2.6 и более экстремальный RCP 8.5. Кроме того, они оценили влияние январских и июльских температур и годового количества осадков на три показателя: экологический потенциал ландшафтов, суровость зимы и вечную мерзлоту.

Оказалось, что в Сибири средняя температура середины зимы повысится на 3,4-9,1 градуса Цельсия, а в середине лета — на 1,9-5,7 градуса Цельсия. Количество осадков увеличится на 60-140 миллиметров. В соответствии с RCP 8.5, к 2080 году площадь вечной мерзлоты сократится с 65 процентов до 40 процентов. Даже при сценарии RCP 2.6 экологический потенциал ландшафта улучшится более чем на 15 процентов.

Экологическим потенциалом ландшафта называется показатель, который характеризует его способность поддерживать все условия, необходимые для жизни людей.

По мнению ряда климатологов, изменение климата приведет к значительному росту климатических беженцев, которые будут переселяться из регионов, страдающих от засухи и других стихийных бедствий. Число переселенцев может достигнуть миллиарда, поскольку люди начнут покидать Индию и Китай, что усугубит социально-политическую ситуацию во всем мире. Как результат, это может привести к концу человеческой цивилизации в нынешнем ее виде.

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