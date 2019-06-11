Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ

Убитый в 2017 году в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нам — работал информатором Центрального разведывательного управления США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источника газеты, мужчина несколько раз встречался с сотрудниками американского ведомства. «Между ними была связь», — добавил он.

Как отмечается, Ким Чен Нам, проживавший в китайском специальном административном районе Макао, приехал на малайзийскую территорию именно для того, чтобы встретиться с контактным лицом из ЦРУ. Во время поездки он также побывал на курортном острове Лангкави, где встречался в неким мужчиной корейско-американского происхождения. Собеседники газеты полагают, что брат Ким Чен Ына контактировал с китайскими спецслужбами.

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В мае из тюрьмы выпустили гражданку Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве. Другую обвиняемую — индонезийку — отпустили в марте, с нее полностью сняли обвинения.

По утверждению стороны защиты, обе девушки были марионетками в руках агентов Северной Кореи. Они утверждали, что их обманули, попросив разыграть жертву.

Убийство произошло 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX.

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