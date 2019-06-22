Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев был задержан сотрудниками ГИБДД за превышение скоростного режима. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нарушение произошло 24 мая. Камера зафиксировала автомобиль игрока на Волоколамском шоссе (рядом со стадионом «Спартака»). Игроку выписан штраф в размере 500 рублей.

На тот момент Гулиев уже был лишен прав по решению суда от 19 апреля за проезд на красный свет. Он был отстранен от управления автомобилем на четыре месяца.

10 апреля Гулиев подрался с пешеходом. Находящийся за рулем полузащитник красно-белых отказался пропустить американца Майкла Коула на переходе, что и привело к конфликту. Стороны пришли к соглашению, а в отношении игрока «Спартак» применил штрафные санкции.

В минувшем сезоне Гулиев провел в составе «Спартака» 10 матчей в чемпионате России и отметился одним забитым мячом.

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