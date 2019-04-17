Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook. Он рассказал, что встретился со спортсменом, и понадеялся, что эта беседа станет переломной для него.

«Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но, по всей видимости, у парня бьется сердце и есть совесть», — отметил Коул.

По его словам, они с Гулиевым решили направить «большую сумму» денег в благотворительные фонды в Дагестане и Москве, один из которых помогает бездомным людям. Американец также выразил благодарность всем, кто помогал ему в течение последней недели.

11 апреля футболист, находясь за рулем Mercedes, проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Проходивший по переходу американец ударил по машине Гулиева, который задел его, чем вызвал приступ агрессии у игрока. В итоге игрок «Спартака» подрался с мужчиной и сломал ему нос.

Помимо отстранения от основной команды, красно-белые наложили на Гулиева штраф в размере пяти миллионов рублей.

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