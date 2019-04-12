Сломавшего нос американцу футболиста «Спартака» сочли поклонником Нурмагомедова

Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос американцу Майклу Коу Джону Эли в Москве, является поклонником бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение в интервью Sport24 высказал бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

«Сложно давать оценку нашим футболистам, из них половина с головой не дружит. Я так понимаю, он либо друг, либо поклонник Хабиба. Видимо, лавры, которые есть у бойца, не дают парню покоя — молодой, горячий», — заявил Червиченко.

Функционер отметил, что Гулиев сразу сумел урегулировать конфликт, в отличие от Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре устроивших две драки в Москве, а затем скрывшихся с места преступления. «Исходя из этого вполне возможно, что у него не будет тех же последствий, что у тех двух. Это уже говорит о прогрессе», — заключил экс-президент «Спартака».

Ранее 12 апреля сообщалось, что московский клуб наказал Гулиева штрафом в размере пяти миллионов рублей и отправил его в дубль. Он не будет выступать за молодежную команду, но сможет с ней тренироваться.

11 апреля в Москве 22-летний Гулиев проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на Эли. Американец ударил по машине нарушителя. Футболист вышел из автомобиля и напал на пешехода. В результате пострадавший получил перелом носа. Позднее Гулиев вместе с Эли явился в полицию, предложил оплатить лечение иностранца и предоставил ему денежную компенсацию. По информации «Московского комсомольца», американец написал заявление, что не имеет претензий к спортсмену.

В нынешнем сезоне Гулиев четыре раза вышел на поле в матчах Российской премьер-лиги.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В данный момент российский боец отбывает дисквалификацию за драку, устроенную после победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018-го.

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