Экзотический кот напал на мать и ребенка среди улицы

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В американском штате Иллинойс мать и ребенок пострадали от нападения дикого кота. Видеоролик с животным опубликовала местная телестанция WMBD-TV.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 19 июня, в городе Блумингтон. Каракал напал на шестилетнего ребенка, однако мать смогла отогнать животное. На кадрах, снятых из окна дома, виден небольшой кот рыжего окраса, похожий на рысь.

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«Что это за хрень такая? Оно слоняется тут по улице, — говорит очевидец. — Похоже на рысь». Женщина, находящаяся рядом, посоветовала позвонить в службу экстренной помощи.

На место прибыла полиция. Кот набросился на одного из полицейских и представителя службы по контролю за животными. Агрессивного зверя пришлось застрелить.

В результате произошедшего мать и ребенок получили незначительные укусы и царапины. Пострадавших доставили в больницу на осмотр.

Каракал, или степная рысь — хищное млекопитающее семейства кошачьих, окрасом напоминает северо-американскую пуму. Уши с кисточками, мех короткий и густой. Каракал распространен в Африке и Средней Азии. Это животное легко приручается.

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