Кокорин обратился к фанатам

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к болельщикам, поддержавшим его во время рассмотрения уголовного дела о двух драках в центре Москвы, участником которых он стал в октябре 2018 года. Письмо футболиста опубликовало агентство «Р-Спорт».

Кокорин поблагодарил фанатов, которые «не бросили и не отказались» от него и его друзей. Футболист признал, что каждый может ошибаться, однако важнее то, какие выводы человек из этих ошибок сделает. «Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне», — написал игрок.

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Ранее 27 июня сообщалось, что Кокорин обратился с просьбой о прохождении реабилитации в московской клинике. Он получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го, во время нахождения в СИЗО, он пожаловался на ухудшение состояния ноги.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Учитывая время, проведенное в СИЗО, фактически футболисты проведут в колонии по 5-6 месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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