Глушаков станцевал лезгинку после перехода в «Ахмат»

AKHMAT GROZNY / YouTube

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на тренировке команды. Видео появилось на YouTube-канале клуба.

Глушаков станцевал под аплодисменты одноклубников и затем заявил, что Грозный — город европейского уровня. «5-7 лет назад это был совершенно другой город. Сейчас он преобразился. Чистота, порядок, "Грозный-Сити"», — отметил он.

О подписании контракта Глушакова с «Ахматом» стало известно 29 июня. Хавбек пообещал быстро адаптироваться в новой команде.

До грозненцев футболист выступал за московский «Спартак». 19 июня стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России. Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых.

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