Опознан шестой погибший на «Лошарике» подводник

Еще одним погибшим при пожаре на подводной лодке в Баренцевом море оказался капитан третьего ранга Виктор Кузьмин, сообщает Telegram-канал Baza.

Кузьмин родился в городе Гаджиево Мурманской области, учился в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, он сын Героя России, контр-адмирала Сергея Викторовича Кузьмина, который в конце 2000-х был назначен начальником Управления боевой подготовки ВМФ. Звезду героя Сергей Кузьмин получил в середине 1990-х годов за плавание подо льдами на Северном Полюсе.

Ранее стало известно, что на подлодке погибли 14 человек, в том числе: командир судна и Герой России Денис Долонский, капитан первого ранга и Герой России Николай Филин, капитан первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев из Брянской области. Опубликованы имена и фотографии всех погибших подводников.

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1 июля на борту глубоководного аппарата произошел пожар во время батиметрических измерений. По предварительным данным, речь идет о глубоководной атомной подлодке АС-31, известной как «Лошарик». Ее технические характеристики засекречены. Аппарат выполнял служебные задачи в районе Кольского пролива. По одной из версий, причиной пожара на борту стало короткое замыкание.

Несколько человек спаслись, в том числе один гражданский, которого, по словам министра обороны Сергея Шойгу, эвакуировали в первую очередь. Часть информации о произошедшем будет засекречена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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