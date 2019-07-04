Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

სპორტმიამბე • Sportmiambe / Facebook

В Facebook появилось видео момента, на котором грузинские регбисты клуба «Слава» Реваз Бродзели и Саба Илуридзе прикрывают глаз рукой, выражая таким образом поддержку протестующим в Тбилиси. Из-за этой акции спортсмены были вынуждены покинуть московский клуб.

Инцидент произошел во время матча «Славы» против «Кубани». Совершив удачную попытку, Бродзели и Илуридзе приложили руку к глазу, тем самым поддержав раненых протестующих. Бродхели позднее объяснил, что он и его партнер лишь выразили солидарность со своим народом, а эта акция не была антироссийской. Также он отметил, что 4 июля они улетят из России.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Митингующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате столкновений пострадали 240 человек.

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