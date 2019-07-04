Преемник Роналду обошел Роналду

Мадридский «Атлетико» приобрел 19-летнего нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Клуб заплатил за футболиста 126 миллионов евро. Контракт португальца с «Атлетико» рассчитан на семь лет.

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Фелиш стал самым дорогим португальским игроком в истории. Его трансфер оказался дороже, чем прошлогодний переход форварда Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за 117 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. В составе клуба он выиграл чемпионат Португалии. За национальную команду форвард провел один матч, став победителем Лиги наций. Потенциал Фелиша оценил Роналду, назвав нападающего своим преемником в футбольном мире.

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