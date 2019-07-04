15-летняя американка одержала пятую победу подряд на Уимблдоне

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла словачку Магдалену Рыбарикову в матче второго круга Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гауфф победила соперницу со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. Американка стала самой молодой спортсменкой с 1996 года, вышедшей в третий круг турнира Большого шлема.

Теннисистка прошла в основную сетку через квалификацию, поэтому для нее победа стала пятой на Уимблдоне. В первом круге основного турнира она обыграла пятикратную чемпионку Уимблдона Винус Уильямс. В следующем круге Гауфф встретится со словенской спортсменкой Полоной Херцог.

Уимблдон проходит с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира — 38 миллионов фунтов стерлингов.

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