Восстановлена история загадочного самолета в лесах под Петербургом

Военно-транспортный самолет Ан-8, находящийся на полигоне в лесу в нескольких километрах от Санкт-Петербурга и заинтересовавший пользователей сети, относится к Военной академии связи имени Буденного. Информацию об этом подтвердили в учебном заведении, пишет «Фонтанка».

Выпускники академии рассказали изданию, что самолет, ржавеющий на закрытой территории, ранее использовали в качестве макета для установки различных видов радиоантенн, а в салоне было оборудовано учебное помещение для курсантов. Внутри самолета располагались, в частности, столы, скамейки и учебная литература.

Материалы по теме Вылетело в трубу Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок

Сообщается, что данный Ан-8 выпущен в 1959 году, находился в составе военно-транспортной авиации, а к середине 1970-х оказался под Ленинградом.

Как отмечает газета, снимки самолета, расположенного среди сосен за забором полигона, начали появляться в сети более 15 лет назад и заинтересовали множество исследователей, которые стали выяснять происхождение машины. Транспортник, например, можно найти и на Google Maps.

Ан-8 был разработан в СССР в 1950-х годах, его эксплуатация началась в 1959-м в ВВС СССР и позднее — в «Аэрофлоте». Существовали планы создания пассажирского варианта этой машины, но они были свернуты на стадии натурного макета. Военные начали списывать его в 1970-х, в 1990-х эксплуатация Ан-8 в воздушном пространстве России была запрещена. Несмотря на это, в начале XXI века их продолжали использовать в Африке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!