Крымский блогер вызвал на бой обматерившее Путина «существо»

Крымский блогер Александр Горный заявил о готовности сразиться с оскорбившим президента России Владимира Путина грузинским журналистом Георгием Габунией. Об этом он сообщил в блоге радиостанции «Эхо Москвы».

«Вызываю это существо на бой. В любом месте и в любое время. Я готов приехать из российского Крыма в Грузию (если меня туда пустят) и дать достойный ответ этому существу в честном бою», — написал Горный. Он пояснил, что специально называет журналиста «существом», так как считает, что у него больше нет имени, отчества и фамилии.

Свое желание вызвать Габунию на бой блогер объяснил тем, что ведущий нанес «страшное оскорбление» не только Путину, но и России и всем россиянам, голосовавшим за него. «На Кавказе и не только, слова — "Мама", "Папа", "могилы предков" — это святое. Нанесена смертельная, кровная обида», — добавил Горный. Блогер также признался, что он не боец, а «обычный человек», который старше Габунии, но, несмотря на это, готов сразиться с ним.

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Крымчанин сделал в своем тексте отсылку к лозунгу, придуманному во время кампании в поддержку журналиста Ивана Голунова. «Я хочу, чтобы это существо знало, что нас, россиян, которые готовы отстоять честь своей страны и президента — десятки миллионов. Я — Мы Путин», — написал он.

В конце поста Горный высказался о «вековой дружбе» между российским и грузинским народами, которая, по его убеждению, должна сохраниться, несмотря на произошедшее. «Надеюсь, что меня поддержат не только соотечественники, но и грузины, для которых такое просто недопустимо», — заключил блогер.

Вечером 7 июля журналист Габуния начал выпуск своей передачи с ругательств в адрес Путина. Из-за его слов у здания редакции произошел митинг. Канал не стал увольнять журналиста, но извинился за высказывание. Несколько сотрудников в знак протеста уволились. 8 июля стало известно о том, что Габунию отстранили от работы на два месяца.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. В МИД России также сочли случившееся неприемлемым и выразили надежду на адекватные меры со стороны грузинских властей.

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