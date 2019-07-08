Отсидевший 13 лет футболист оценил риски для Кокорина и Мамаева в колонии

Бывший футболист «КамАЗа» Эдуард Югрин, проведший в заключении 13 лет, поделился мнением о содержании Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии. Слова Югрина приводит« Спорт-Экспресс».

«Грозит ли ребятам что-то в колонии? Думаю, ничего. Они впервые окажутся на зоне и будут сидеть с парнями с похожими статьями. Рядом не будет тех, кто содержится в строгом режиме», — заявил Югрин. По словам бывшего футболиста, в колонии будут условия для занятий спортом. Он также добавил, что, по его мнению, футболистам хватило бы условного срока в качестве наказания.

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4 июля Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию в Белгородской области. По информации Telegram-канала Baza, спортсмены будут отбывать наказание в исправительной колонии №4.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба футболиста находились под стражей с октября 2018-го. Они были задержаны после того, как стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Югрин выступал профессионально с 1987 по 1998 год. Большую часть карьеры защитник провел в составе «КамАЗа». В 2001 году он был приговорен к 13 годам тюрьмы как участник Челнинской ОПГ «29-й комплекс».

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